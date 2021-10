Transpordiamet teatas eelmisel nädalal, et liiklusregistris on avatud kauaoodatud võimalus teha veesõidukitega tehinguid transpordiameti e-keskkonna kaudu. Transpordiameti teenuste juhtimise osakonna juhataja Reedik Poopuu kinnitas, et väikelaevad on samas registris, kus maismaasõidukidki ehk liiklusregistris ning amet jätkab e-teenuste edasi arendamist ka väikelaevaomanikule.