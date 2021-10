Viies saarte liinidele tellitav parvlaev võib siiski saada vesinikuenergial ajami

Eelmisel nädalal kirjutas Postimees vesiniku kasutamisest laevakütusena ja uudsele keskkonnasõbralikule kütusele ülemineku probleemidest, peamiselt elektrienergia ning seetõttu ka vesiniku kõrgest hinnast. Ajalehe trükki mineku hetkeks toimetusele teadaoleva info kohaselt ei plaaninud riik Saaremaa ja Hiiumaa liinidele tellitava uue parvlaeva hanketingimustesse vesinikukütuse nõuet sisse viia.

Saarte parvlaevaliine haldava TS Laevad emafirmast Tallinna Sadam kinnitati, et kuigi esmalt tegelesesid lisalaeva küsimusega põhjalikult ka Tallinna Sadama ja TS Laevad spetsialistid, tuleb nüüd kõik uue laeva tellimisega seotud küsimused esitada riigile ehk läbi transpordiameti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, kuna laeva on otsustanud tellida riik. Põhjuseks tõid ametnikud, et laeva tellimine transpordiameti kaudu annab võimaluse kasutada moderniseerimisfondist ja CO2 vahenditest saadat raha. Laeva tellimisest teatades rääkis minister Taavi Aas, et tellitav hübriidlaev peab suutma sõita elektrienergiaga, omama jääklassi ja pardakioskit ning vajadusel peab see olema kasutatav ka Rohuküla-Heltermaa laevaliinil. «Keskkonnasõbralik laev on rohepöörde tuules soodsaim lahendus, kuna kliimamuutuste leevendamiseks peame kohandama kõiki transpordiliike,» lisas Aas.

Transpordiameti taristu haldamise teenistuse direktor Raido Randmaa teatas Postimehele, et väide laeva kütuseliikide kohta juba tehtud otsusest ei vasta tõele. «Me paneme hetkel laeva kontseptsiooni paika ning ei ole ära otsustanud, milline jõuallikas laeval olema saab. Soov on ehitada kaasaegne keskkonnasõbralik laev. Sel aastal saab opereerimishanget ette valmistades paika tehniline kirjeldus ning viiakse läbi ekspertide ja kohalike elanike kaasamine. Hange on plaanis kuulutada välja 2022. aasta esimeses pooles,» selgitas Randmaa. Samas ei kinnitanud ta ka üheselt, et uue laeva tellimisel oleks suund võetud just vesinikuenergiale.

TS Laevad peakapten Guldar Kivro märkis, et TS Laevad on laevade, eriti just parvlaevade keskkonnasõbralikumatele kütustele, sealhulgas vesinikule üle viimise võimalusi uurinud juba pikka aega.

«LMG Marine, kes disainis Norras valminud vesiniklaeva Hydra, on projekteerinud ka TS Laevade laevad ja teeks ka meile selle töö, juhul kui saame vesiniku plaanidega edasi minna,» oli Kivro teemaga hästi kursis. Tema sõnul on norralaste vesinikulaev küll tehniliselt valmis ja katsetatud, kuid täna veel igapäevaselt vesiniku peal ei sõida, kuna kogu vesiniku notatsiooni dokumentatsioon ei ole veel valmis. «Hetkel on ta ilma vesiniku notatsioonita, meie andmetel peaksid nad saama paberid korda kõige kiiremini detsembris,» selgitas Kivro veel üht vesiniku kasutusele võtmisega seotud asjaajamislikku takistust.