Coca Cola sisenes oma toorme transpordi tagamiseks laevandusärisse

Viitega Coca Cola hankejuhi Alan Smithi sotsiaalmeediapostitusele on uudist kinnitanud mitmed rahvusvahelised merendusportaalid. Coca Cola on prahtinud kolm ligikaudu 35 tuhande tonnise veeväljasurvega kaubalaeva - Libeeria lipu all seilav Weco Lucilia, Hiina registris olev Zhe Hai 505 ja Marshalli saartele registreeritud Aphrodite M. Kokku suudavad laevad vedada 60 tuhat tonni kaupu.

«Kui üleilmse laevavedude kriisi tõttu ei ole konteinereid ega laevaruumi võimalik saada, otsustasime mõelda 'outside of the box (or the container)',» viitas Tradewindsnews Smithi sõnadele LinkedIn. Joogihiiglase prahitud laevade kogumaht vastab 2 800 merekonteinerile (TEU), mida firma oleks muidu pidanud tellima tavalistelt mereveoettevõtetelt.