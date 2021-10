Kolmemastiline fregatt USS Constitution on maailma vanim vee peal püsiv sõjalaev. Tänini USA mereväe teenistuses olev laev ehitati Bostonis 1797. aastal. Ta osales kuni 1855. aastani mitmetes merelahingutes ja USA merepiiri kaitsel ning jäi uppumatuks ega saanud suuremaid vigastusi. 1812. aasta sõjas Ühendkuningriigiga võitis Constitution merelahingus viit Briti sõjalaeva ning pälvis hüüdnime «Vana raudkülg», kuna vastase kahurikuulid põrkusid laeva tammepuust parrastelt tagasi. Ühendkuningriigi sõjalaeva HMS Guerriere vastu 19. augustil 1812. aastal peetud lahingus saavutatud võit tõi Constitutionile sellise kuulsuse, et see päästis teda maha kandmisest veel sajand hiljemgi.