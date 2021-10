Tallink Grupp sõlmis lepingu ettevõttele kuuluva Läti lipu all sõitva parvlaeva Romantika prahtimiseks, et pakkuda majutusteenust ÜRO kliimamuutuste konverentsil (COP26) 31. oktoobrist kuni 12. novembrini.

See on juba teine Tallinki laev, mis kliimakonverentsile ujuvhotelliks viiakse. Paar nädalat tagasi teatas ettevõte, et Tallinna-Helsingi liinil sõitev Silja Europa suundub samale üritusele.