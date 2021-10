Hiiumaa parvlaeva Leiger dokitööd lükkusid laevaremonditehase tõttu edasi

Koostöös transpordiametiga on ettevõte lisanud ajavahemikus 21.–27. oktoobrini hommikustele aegadele lisareisid, mis väljuvad Rohukülast kell 8.30 ja Heltermaalt kell 10. Muu sõiduplaan jääb Leigri dokitööde ajaks samaks.

Lisaks Regulale teenindab Hiiumaa liini reisijaid tavapäraselt parvlaev Tiiu. E-pileteid on võimalik osta mõlema parvlaeva reisidele.

Ettevõtte kodulehel ja sotsiaalmeediakontol on selgitatud, et kõikide parvlaevade plaanilised dokitööd on vajalikud laevade klassifikatsiooniühingu reeglite järgi. Iga viieaastase perioodi jooksul peab kahel korral tegema parvlaevade korpuse veealuse osa ja mehhanismide ülevaatuse ning vajalikke hooldustöid kuivdokis.