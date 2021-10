Häädemeeste vald otsib Jaagupi sadamale 33 aastaks peremeest

Häädemeeste vallavalitsus avalikustas eile Jaagupi sadama hoonestusõiguse avaliku enampakkumise tingimused. Hoonestusõigus seatakse kolmekümne kolmeks aastaks hinnaga sada eurot aastas, kuid konkursi põhiliseks hindamiskriteeriumiks on visioon, kuidas täna kasutamiskõlbmatu ja liivast ummistunud sissesõiduteega sadam korda saada ning valla kaluritele ja külalistele taas kasutamiseks avada. Visioon annab hindamisel 80 väärtuspunkti, meeskonna kompetentsuse kriteerium 20 väärtuspunkti. Hoonestusõiguse lepingu projektis sisaldub kohustus ehitada seitsme aasta jooksul välja sadama sissesõidukanalit kaitsvad muulid ja muud sadamarajatised. Valla elanikele tuleb tagada paatide veeskamise slipi tasuta kasutamise võimalus. Lepingus sisaldub võimalus osta kinnistu vallalt ära, kuid selle eelduseks on kõigi võetud ehituskohustuste tähtaegne ja täielik täitmine. Dokumentide esitamise tähtaeg enampakkumisele on 10. detsember.

Sadama hoonestuskonkursi ettevalmistamise jooksul on vallavalitsuse tegevuse vastu häälekalt protestinud mittetulundusühing Jaagupi Sadam. Nimele vaatamata pole MTÜ-l hetkel sadamaga rohkem seost, kui et mõned selle liikmed on kohalikud rannakalurid, kes on sadamat aastate jooksul merel käimiseks kasutanud. Siiski arvab MTÜ Jaagupi Sadam, et vald peaks sadama neile andma. Kuidas ja mis tingimustel, ei ole MTÜ veel täpsustanud, kuid 11. oktoobril saatis MTÜ vallavalitsusele kahjunõudekirja. Selles ähvardati, et kui vallavalitsus ei tee MTÜ liikmetele sobivat otsust, pidurdatakse hankekonkurss Euroopa Kohtusse esitatava kahjunõudega, mille detailid ja suurus lubati avalikustada 15. oktoobril. Eile (15. oktoobril) ütles MTÜ Jaagupi Sadam juhatuse liige, rannakalur Tave Naar, et kahjunõue tuleneb kaluritele sadama mittekasutuskõlblikkusega tekitatud kahju eest.