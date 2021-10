Logistikakontserni DSV Eesti regionaaldirektor Alvar Tõruke tõdes, et praeguses määramatus olukorras on kõige keerukam klientidele selgitusi anda, mis toimub, sest sageli ei tea seda ka laevafirmad ega sadamad.

«Euroopa sadamate umbsõlmed on praeguseks lahti harutatud ja need kauba jõudmisel Eestisse enam takistuseks ei ole. Laev sõidab Aasiast ikka nelikümmend pluss päeva, oleneb ilmaoludest. Aga halvemal juhul ootad kaks kuud, et kauba Hiinas laeva peale saaks,» selgitas Tõruke kaupmeeste muret jõulumüükide pärast.