Konteinerilaeva põleng Kanada rannikul saadi kontrolli alla

Õnnetuskohalt tehtud fotodelt ja videosalvestustelt nähtub, et laupäeva õhtul alanud põleng haaras peamiselt üht konteinerivirna laeva vööriosas. Kuigi tulekahju täpset põhjust ei ole veel avaldatud, on spekuleeritud, et põleng sai alguse tormis liikuma pääsenud konteineritest, mis sisaldasid tuleohtlikke aineid. Kahest esmalt süttinud konteinerist levis tuli järgmistesse, kokku on laev kaotanud ligikaudu 40 konteinerit. Laeva ümber kahe meremiili ulatuses on kehtestatud turvatsoon.