Süvendamist ootav Lehtma sadam teenindab ainult kalalaevu

Hiiumaa kunagine esindussadam Lehtma on muudele alustele peale kalalaevade sildumiseks suletud. Meri on sadama sissesõiduteele kandnud nii palju liiva, et suurema süvisega kaubalaevad sadamasse enam sisse ei pääse. Omanik loodab sadama siiski kunagi taas korda teha ja kasutusse võtta.