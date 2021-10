Soome merematkaja jätab sadamatesse tuhandeid eurosid

Tellijale

Uuringu juhtrühma olid kaasatud keskkonnaühenduse «Pidä Saaristo Siistinä», Soome paadiettevõtete liidu Finnboat ja Soome purjetamisliidu eksperdid. Peale paadiomanike intervjueeriti ka 90 meresõitjatele teenuseid pakkuva ettevõtte esindajaid, sealhulgas kauplused, restoranid, tanklad, paadihooldusfirmad, majutusasutused, kultuuri- ja meelelahutusettevõtted.

Ministeerium soovis uuringuga vastuseid küsimustele, missugune on hobimeresõiduga seotud majandusmõju, kuidas vastavad väikelaevnikele pakutavad teenused tarbijate ootustele ning kui suur on ettevõtjate valmisolek väikelaevanduse ja hobimeresõidu valdkonda investeerida. Uuringu järeldustes tõdeti, et Soome-sisesele merematkamisele kulutatud raha on koroonaajal märgatavalt kasvanud.

«Soome väikelaevandusel läheb hästi. Sel suvel oli meie vetel palju paate liikvel, teenuste käive oli vilgas ning kaupmehed ja ettevõtjad on rahul. Mõnes sihtkohas tekkisid üksikud ummikud ja merematkajad pidid sadamates järjekorras ootama, aga üldiselt on kõik õnnestunud hooaja üle rõõmsad,» võttis Ohtonen kokku uuringust tekkinud üldmulje. Ta lisas, et Soome vetele lisandus ka tänavu rohkesti uusi paadiomanikke ja mitmed valdkonnaga seotud ettevõtjad kavandavad investeeringuid.