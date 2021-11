Pärnu purjelaudurid ületasid taas teistest rohkem kiirust

Oktoobriga lõpuga lõppesid ka purjelaua 2021. aasta kiirussõidu Eesti meistrivõistlused. Terve hooaja kestnud võistlussarja arvesse läksid hepäeva kiirussõidu etapp, läbi hooaja saavutatud parim keskmine ehk viis korda kümne sekundi tulemus ja kõigi distantside kokkuvõte, mis tähendas, et pingutama pidi kogu hooaja, selgitas üks võistlussarja eestvedajaid Jüri Kaldoja.

Toomas Kasenurm sillutas oma tee kullale juba hooaja alguses ja juhtis edetabelit hooaja vältel pidevalt. Kõva konkurentsi pakkus talle Aivo Prükk, kes on läbi aegade kiirussõidus koguaeg pildil ning ka pjedestaalil olnud. Kasenurm saavutas esikoha siiski veenva eduga, sama kindlat tuli hõbedale Prükk, kes võlus igast tuulest välja maksimumi. Tubli pronksi võttis Eesti kiirussõidu raudvara Jüri Kaldoja.

«Tublid ja kiired olid kõik, kes tulemused kirja said. Edasiminekut oli kõigi võistlejate puhul näha, pea kõik sõitsid sel suvel välja oma isiklikud rekordid,» rääkis Kaldoja.

«Minu jaoks on surf kirg, kus reaalsustaju kaob, ainult sina ja tuul ja meri. Tubli annuse surfiadrenaliini saab iga veetunniga, aga hea kiirustulemuse saamiseks tuleb olla õigel ajal õiges kohas. Kusjuures sel aastal neid päris ideaalilähedasi tingimusi vaat et ei olnudki, ikka oli kas vähe tuult, vale tuulenurk, liigkõrge mereveetase või palju lahtist rohtu vees. Ja kui siis hea tuulega juhtusid parasjagu tööga hõivatud olema... Oma medalile kindlustasin kuldse läike sel aastal alles kaks nädalat enne võistlushooaja lõppu, seda magusamana see maitseb,» meenutas Kristel Kaubi oma hooaega.