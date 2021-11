Kaja Kallas ristis pidulikult LNG-kütuse punkerdamislaeva Optimus

Peaminister Kaja Kallas ütles Vanasadamas toimunud tseremoonial, et LNG on praegu kõige keskkonnasõbralikum laevanduses kasutusel olev kütus. «Rohepööre on Eesti ettevõtetele üks suurimaid väljakutseid ja võimalusi olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline. Loodan, et varsti on ka merenduses võimalik üle minna süsinikuneutraalsetele kütustele, LNG on sellel teekonnal oluline üleminekulahendus.»