Eesti Gaasi lipulaev seilab Soome lahel Läti lipu värvides

Laeva ahtris algselt seisnud kodusadama nimetus Tallinn on üle maalitud ning seal ilutseb nüüd «RIGA».

Eesti Gaasi juhatuse esimees ja Elenger Marine’i nõukogu liige Ants Noot ütles, et Optimuse omanik on Eesti Gaasi emaettevõte, aktsiaselts Infortar, kuid laeva opereerib Eesti Gaasi tütarettevõte Elenger Marine. Laeva kapten on eestlane Ahti Pärna.