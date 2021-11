Laevatranspordi kallinemine avaldab survet ka kütusehindade tõusu jätkumiseks

Diiselkütuse ja teiste kütuste vedu Põhja-Ameerika peamisest naftatöötlemispiirkonnast Mehhiko lahe äärest Euroopasse suurendab USA naftatööstuse ekspordikäivet, teatas Bloomberg. Prahihinnad naftasaadusi USA-st Euroopasse vedavatel tankeritel on Baltic Exchange andmetel tõusnud kahe viimase nädala jooksul 80 protsenti. Samas on Mehhiko lahe piirkonnas eksporti ootavate kütuste kogus taas kasvanud, kuna pärast hoolduste perioodi on tootmisvõimsus jälle suurenenud.