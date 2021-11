Keskööl toimus esimene LNG laevalt-laevale punkerdamine

Tallinna ja Helsingi vahel seilavat Megastari teenindab Elenger Marine kolmapäeval ristitud gaasitanker Optimus, varasema viie aasta jooksul on Megastari punkerdamine toimunud spetsiaalsetelt haagisveokitelt.

«Eesti sadamates pole varem laevalt-laevale LNG punkerdamist tehtud, küll on aga meie meeskonnal vastav kogemus ja põhjalik koolitus olemas ning kõik möödus nagu plaanis oli ladusalt ja ohutult,» kinnitas Optimuse kapten Kento Tamm.

LNG ehk veeldatud maagaas on väga kõrge energiasisaldusega ja selle kasutamiseks ei ole vajalik maagasivõrgu olemasolu. LNG-d kasutatakse energiatootmises, maismaa- ja meretranspordis. Tegemist on keskkonnasäästliku kütuseliigiga, mis võimaldab oluliselt vähendada CO2, NOx, SOx sisaldust heitgaasis ning see ei tooda praktiliselt üldse tahmaosakesi.