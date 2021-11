Taani pidas Kanada firma miljoninõude tõttu kinni Venemaa riikliku uurimislaeva

Venemaa saatkond Taanis kritiseeris Taani võimusid uurimislaeva kinni pidamise pärast. Saatkonna kinnitusel on dokumendid laeva kinni pidamise kohta neile edastatud ning nad on Taani välisministeeriumiga sel teemal kontakteerunud. Taani välisministeeriumi ametnike kinnitusel on nad juhtumist teadlikud, kuid ei kommenteerinud olukorda põhjalikumalt. Varem on uurimislaeva Akadeemik Ioffe püütud Kanada ettevõtte hagi tõttu kinni pidada ka Portugalis, kuid seal pääses alus minema.

Kanada firma One Ocean Expeditions esitas Kanada seaduste kohaselt hagi Akademik Ioffe omaniku vastu, nõudes 2018. aasta 24. augustil Kanada Arktikas toimunud intsidendi kahjude hüvitamist. Laev koos meeskonnaga oli tol hetkel prahitud Kanada reisikorraldajale One Ocean Expedition Arktika ringreiside tegemiseks. Boothia lahes Nunavutis sõitis laev aga madalale ning jäi sinna 12 tunniks kinni. Kanada rannavalve abiga saadi laev lahti. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud ning pardal olnud Arktika-kruiisi reisijad evakueeriti järgmisel päeval. Laev jäi küll pinnale, kuid sai tõsiseid vigastusi. Kaks laeva ballastveetanki ja kaks kütusetanki purunesid ning keskkonda sattus väike kogus laevakütust.

Kanada ohutusjuurdlus tõdes, et õnnetuse põhjuseks oli laevameeskonna hooletus navigeerimisel, mistõttu esitati kahjunõue. Kanada rannavalve otsesed päästekulud olid pisut üle 500 tuhande dollari, lisandusid muud kulud ja keskkonnakahju nõuded, kokku üle 6 miljoni dollari. Portaali GCaptain andmetel teatas laeva kapten Taani võimudele, et ta on küll 2018. aasta intsidendist teadlik, kuid arvas, et kõik probleemid sellega seoses on juba lahendatud.