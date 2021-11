Tänavu 200, järgmisel aastal 330 uut superjahti

Reutersi andmetel on 2021. aasta olnud superjahtide tootmises üle 12 aasta edukaim, viimati ehitati nii palju ülikalleid luksusveesõidukeid aastatel 2008–2009. Üle 30-meetriste luksusjahtide tootmine kasvas 2021. aasta üheksa kuuga kaheksa protsenti võrreldes pandeemiaeelse ajaga, selgub Superyacht Groupi avaldatud majandusülevaatest. Tänavu on juba vette lastud 200 uut superjahti, 2019. aastal valmis sama perioodi jooksul neid 165. Peamiselt Euroopas asuvad luksusjahte tootvad laevatehased on teatanud tellimusmahtude kahe- ja kolmekordsest kasvust. Järgmiseks aastaks on ülevaate andmetel tellitud juba üle 330 superjahi. Barcelona superjahtide sadam Marina Port Vell lubas sadamat laiendada ning lisada ülisuurtele erajahtidele 23 uut kaikohta.