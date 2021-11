Kadripäevane kaatrisõit? Miks mitte!

Viimaseid on Eesti vetel tänavu varasemast rohkem. Pärnu Jahtklubi sadamakapten Heiti Põldroos ütles, et kuigi enamik jahte-paate on juba välja tõstetud, on mõned alused Pärnus siiski veel vees. Soojematel talvedel on Pärnust Kihnu purjetatud veel jõulude ja uue aasta aegu.