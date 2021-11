Meremajanduse asekantsler võtab Brüsselis ette olulised merepoliitika küsimused

Läänerand ütles Postimehele, et tema kui Eesti merendusvaldkonna juhi esimesel ametlikul välisviisidil on teemadeks Eesti kui mereriigi areng, Euroopa kliimapakett Fit 55 ning selle väljakutsed ja mõju Euroopa merendusele.

Ta lisas, et räägitakse ka laevakontrolli memorandumi Paris MoU nimekirja koostamise metoodikast ja arvestuse aluseks olevast valemist, mis on praegu väikeriikidele väga ebasoodne. «Olime koos Poolaga need kaks õnnetut riiki, kel jäi vaid kaks positiivse otsusega laevakontrolli puudu, et valges nimekirjas edasi püsida,» selgitas asekantsler.