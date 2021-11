Meremehed nõuavad peaministrilt selgitust Eesti merenduse olukorra kohta

«Samal ajal jääb Eesti laevaregistrisse tulemata Eesti Gaasi uus laev. Valitsuse esindaja käib pidulikul tseremoonial ja õnnistab meie ettevõtjate aluse Läti lipu alla. 3. novembril edastab ERR uudise, mille sisuks on, et uus Eesti kaubalaev sõidab ajutiselt Läti lipu all, kuna Eesti on langenud laevade ristkontrolli mõttes parimast ehk valgest nimekirjast hallide riikide hulka ning reeder ei soovi oma uue laevaga võimalike klientide jaoks kahtlases riigis olla,» toob EMSA esile ning küsib peaministrilt, miks on Eesti sattunud sellisesse ebanormaalsesse olukorda?