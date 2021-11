103,68 kilomeetrit tunnis - purjelaudurid püüavad Namiibias rekordeid

18. novembril saavutas Björn Dunkerbeck Lüderitzi kanalil hetkeliseks maksimumkiiruseks 103,68 kilomeetrit tunnis ehk 55,98 sõlme. Võistlus jätkub kuni 28. novembrini ning tipptulemusi võib tulla veelgi.

Purjelaua kiirussõidu võistluste eestvedaja Eestis Jüri Kaldoja selgitas, et kuigi purjelaua ja lohesurfi kiirussõidus võisteldakse mitmes erinevas arvestuses, on peamine eesmärk üks: liikuda vee või jää peal tuule jõul edasi võimalikult kiiresti. Kiirused fikseeritakse täpsete taadeldud GPS-seadmete või elektrooniliste väravatega.

«Põhiline GPS-kiirussõidu näitaja on viis parimat kümne sekundi keskmist aega, mis näitavad sõitja stabiilsust ja tegelikku kiirust. Võrreldakse ka kahe sekundi parimat keskmist kiirust, kuid see hetkeline tippkiirus, mida GPS suudab jäädvustada, ei ole tegelikult täpne, kuna vea oht on liiga suur. Tänapäevased GPS-seadmed mõõdavad viis kuni kümme näitu sekundis ja mingi hetkeline kiirendus või kukkumine võib salvestada maksimumnäidu, mis on suurem kui tegelik sõidukiirus,» selgitas Kaldoja.

Arvestust peetakse veel ka muude parimate kiirusnäitajate üle, sealhulgas näiteks 100 meetri, 250 meetri, 500 meetri, poole tunni ja tunni, aga ka meremiili, 24 tunni ning ühe pöördega kahel halsil ehk niinimetatud Alpha-racing raja suurim kiirus.

Kiirussõidus eristatakse kaht peamist võistlusformaati. Avatud ning kogu hooaja kestev gps-speedsurfing tähendab, et tippkiirusi võib püüda ükskõik kus ning ükskõik millal, oluline on kiirus heaks kiidetud seadmega fikseerida ning vastavasse andmebaasi üles laadida. Konkreetses asukohas ja kindlal ajavahemikul sõidetavad võistlused aga eeldavad, et tippkiirus saavutatakse just ette nähtud ajal ning kohas.

Lüderitzis 18. oktoobrist 28. novembrini kestva võistluse puhul mõõdetakse 500 meetri keskmist kiirust ning seda tehakse elektrooniliste väravate abil. Kõigi aegade seni kiireim tulemus sellelt võistluselt kuulub 53,86 sõlmega prantslasele Antoine Albeaule, tänavuse parima kiiruse 53,57 sõlme sõitis Lüderitzis välja hollandlane Hans Kreisel.

Lüderitzi purjetamiskanal on spetsiaalselt kiirusrekordite üritamiseks ehitatud kitsas sileda veega tehislaguun, mille ehitamist alustasid purjelauafanaatikud 2011. aastal. Kanal asub Namiibia tuulisel läänerannikul ning on kraavide kaudu ookeaniga ühendatud. Samas ei teki kanalil lainetust, mis laudurite sõidukiirust vähendab.