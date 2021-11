Merenduse lühiuudised

Narva-Jõesuu küsib muuli jaoks raha

Narva-Jõesuu linnavalitsus pöördus Eesti poliitikute, teadlaste ja avalikkuse poole, et juhtida tähelepanu Narva jõe suudme laevateed kaitsva muuli lagunemisohtlikule olukorrale. Kui see remontimata jätta, ohustab linnapea Maksim Iljini sõnul Eestit Narva-Jõesuus samasugune kriis nagu Euroopa piiril Valgevenega, sest ummistav liiv raskendab piiri kaitsmist ja politsei- ja piirivalveameti kaatrite liikumist Narva jõe suudmes. Kui uut muuli ei ehitata, saavad veesõidukid mõne aasta pärast Narva jõe suuet läbida ainult Venemaa territooriumi poolel. Kaitsemuuli projekt on valmis, ehitusluba antud, kuid raha ehituseks Narva-Jõesuu linnavalitsusel ei ole. Kavandatava muuli maksumus on seitse miljonit eurot, linnavalitsus loodab vajaliku raha saada Euroopa Liidu fondidelt. PM