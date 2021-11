Meremajanduse asekantsleri argipäev – pikk töönimekiri, lühike meeskonnapink

Ministeeriumi kodulehe järgi kureerib meremajanduse asekantsler Eesti kui mereriigi turundamist, meremajandusvaldkonna analüüsi ja õigusloomet, panustab Eesti kui mereriigi rolli tähtsustamisse ja Eesti meremajanduse valdkonna konkurentsivõime tõusu ja vastutab projekti «Laevad Eesti lipu alla» arendamise ja tulemuste eest. Pärast esimest poolaastat uues ametis tegi asekantsler kõrgetasemelise visiidi Brüsselisse, et arutada merepoliitikat ELi ja teiste liikmesriikide esindajatega. Läänerand märkis, et tema riigimehelik eesmärk on hoida meremajanduse juhtimise kvaliteet kõrge, olla kuluefektiivne ja hoida merenduse kompetentsust.