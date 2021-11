Amazonase kullapalavik tõi Brasiilia väikelinna sadu illegaalseid süvendajaid

Kullaotsijate alused on varustatud mootorpumpadega, millega uhutakse jõe põhjast ja kallastest pinnast lahti, et sellest siis kulda välja sõeluda. Läbi töödeldud muda lastakse jõevooluga allavett ning see jõuab Amazonase jõkke. Selline tegevus põhjustab jõe kallaste erosiooni ja kahjustab sealseid haruldasi looduslikke kooslusi.

Amazonase vihmametsade piirkond on ökoloogiliselt tundlik ala ning Brasiilia võimud koos rahvusvaheliste keskkonnaorganisatsioonidega on teinud pingutusi, et seal loodust kaitsta. Samas on majanduslik surve vihmametsade raiumiseks, karjakasvatuseks ning nüüd ka kullakaevandamiseks väga tugev ning president Bolsonaro on lõdvendanud keskkonnakaitselist järelevalvet Amazonase aladel. Autazese piirkonna kohalikud ametnikud vaidlevad Brasiilia keskvõimudega selle üle, kes peaks kullaotsijate illegaalset tegevust ohjeldama. Brasiilia valitsus peab toimuvat Amazonase osariigi vastutusalaks, kohalikud aga väidavad, et kuna illegaalne tegevus toimub jõel, siis on see keskvõimudele alluva riikliku kaevandusagentuuri pädevuses. Agentuur aga hoidub vastutusest, väites, et nemad tegelevad ainult legaalse kaevandamisega ning kuritegeliku tegevusega peab võitlema politsei. Seni aga jätkub keskkonda hävitav pinnase pumpamine ja muda sõelumine.