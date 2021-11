24 laeva jäid põhjapoolse Euroopa - Hiina meretee testimisel jäässe kinni

Venemaa ja Hiina on juba aastaid unistanud põhjapoolse laevatee avamisest Euroopa ja Aasia vahel. Arktiline laevatee oleks praegu kasutatavast India ookeani, Vahemere ja Atlandi laevateest lühem, lisaks ei tuleks seal Egiptusele maksta Suessi kanali läbimise eest. Kliima soojenemisega arvestades loodeti, et peagi on suved Arktikas nii soojad, et laevaliiklust takistavat merejääd ei teki. Väiksemas mahus kaubalaevu on arktilist veeteed läbinud varemgi, tänavu lubas Venemaa, et põhjapoolne ühendustee jääb avatuks novembri lõpuni. Ilm venelaste plaane siiski ei soosinud ning Laptevi meri ja Ida-Siberi meri jäätusid tänavu juba oktoobri lõpul.