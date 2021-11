USA paatide hind Euroopas langeb, kui tollimaksud uuest aastast kaotatakse

Eestis USA paaditootja Regal Boats veesõidukeid esindava Premium Boats juhatuse liige Ivar Kõllo ütles, et alates 1. jaanuarist 2022 Eestisse jõudvad USA paadid, sealhulgas Regali tooted on vabastatud 25 protsendilisest tollimaksust, mis võimaldab neid taas konkurentsivõimelise hinnaga pakkuda. Kõllo möönis, et paatide kohese kättesaadavusega võib olla probleeme, kuna ka USAs kestab paadibuum ning kõik laopaadid on maha müüdud.