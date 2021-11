Meremõrv Mauritiusel: kokk pussitas kaptenit sigarettide pärast 45 korda

Eelmisel esmaspäeval vahistas Mauritiuse politsei Bangladeshi lipu all sõitva puistlastilaeva Meghna Liberty filipiinlasest peakoka, süüdistades teda laeva samuti filipiinlasest kapteni tapmises. Kokk pussitas kaptenit kööginoaga 45 korda rindkeresse ja kaela. Mõrv toimus 20. novembri hilisõhtul India ookeani saareriigist Mauritiusest 430 kilomeetri kaugusel kirdes asuva saarestiku Saint-Brandoni ehk Cargados Carajose ranniku lähedal.

Lõuna-Aafrika Vabariigist Saldanha sadamast väljunud 55 907-tonnine laev koos 20 filipiini päritolu meeskonnaliikmega oli teel Indiasse Haldiasse. Laeva peakokk Alfred Kenneth Calopez Banghanoy tappis kapteni Baquillos Solante viimase kajutis. Ta tunnistas oma teo paar tundi hiljem meeskonnakaaslastele üles, öeldes: «See on tehtud». Meeskonnaliikmed informeerisid pärast kapteni surnukeha avastamist laevaomanikku, kohalik laevaagent teatas mõrvast politseile.

Pärast Covid-19 reeglitest tulenevat tervisekontrolli kuulati üle ka teised laevameeskonna liikmed. Esimene tüürimees rääkis, et pidi kapteni kajuti ukse ketaslõikuriga lahti lõikama, et sinna siseneda. Ta andis uurijatele üle ka kuriteopaigast mobiiltelefoniga tehtud video. Peakoka sõnul süüdistas ta kaptenit selles, et kapten ei andnud talle ette nähtud kogust sigarette ja sundis teda liiga palju töötama, teatab allikas. Kokk ja kapten olid laeval tülitsenud juba alates 11. novembrist.