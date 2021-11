Sadamakriis tõi rekad ja konteinerid Los Angelese elurajoonide tänavatele

Kaos USA transpordis ja logistikas jätkub, kuigi valitsus on teatanud mahukatest leevendusmeetmetest laevanduses ja sadamates tekkinud järjekordade vähendamiseks. Bideni korraldusel töötavad sadamad nüüd ööpäev ringi ja puhkepäevadeta, see on aga probleemi lahendanud vaid osaliselt. Konteinerite seisuaeg sadamas on küll lühenenud, kuid pudelikaelad on nihkunud transpordiahela järgmistesse lülidesse.

USA sadamad püüavad leida lahendust kuhjuvate tühjade konteinerite probleemile, kuna sadamates ja laoplatsidel seisvad konteinerivirnad takistavad täis konteinerite lossimist ning reidil ootavate laevade järjekord püsib endiselt pikk. Samas on just alanud jõuluostude periood ning jaemüüjad ja ostjad ootavad kümneid tuhandeid teel olevaid konteinereid Hiinas ja Vietnamis toodetud kingitustega. USA kodanikele kriisitoetusena jagatud raha on suurendanud inimeste ostlemissoovi ning kaubavoogude vähenemist Aasiast niipea ei prognoosita. Nii on tekkinud olukord, et pärast kaubast tühjendamist pole USA transpordiettevõtetel konteinereid enam kuhugi panna, sest Põhja-Ameerikast Hiina suunas liikuvate kaupade maht on oluliselt väiksem Aasiast saabuvast kaubavoost. Laevafirmad ei ole huvitatud tühjade konteinerite Aasiasse tagasi vedamisest, sest selline tühivedu tõstab kokkuvõttes meretranspordi hinda. Siiski on suured vedajad mõned laevad siiski ka tühjade konteineritega Aasiasse saatnud, kuna sadamad on ähvardanud hakata rakendama liiga kauaks sadamasse jäetud konteineritele viivistasu, kirjutas portaal GCaptain.