Koroona viis sadamatest soomlased ja britid

Vaade Kassari Orjaku sadamale linnulennult. Hiiumaalgi on püsikliente ehk kodusadama kaikoha tahtjaid järjest enam. FOTO: Argo Nurs

Kaks koroonasuve on Eesti külalissadamate tavapärase klientide jaotuse põhjalikult sassi löönud. Välismaiseid laevu käib olenevalt sadamast poole vähem või üldse mitte, samas on Eesti merematkajate arv hüppeliselt kasvanud, mis on toonud kaasa vajaduse korraldada ümber sadamateenused.