GALERII ⟩ Tallink avaldas oma uue parvlaeva MyStar interjööri visuaalid

«Meil on hea meel, et saame lõpuks jagada kõikide huvilistega meie kõige uuema süstiklaeva imelise interjööri pilte ja näidata meie 2019. aasta sügisest töös olnud strateegilise võtmeprojekti järgmisi saavutusi,” ütles Tallink Grupi juhatuse liige Piret Mürk-Dubout.

Võrreldes Tallinki laevastiku praeguse lipulaeva Megastariga on MyStari pardal täiesti uusi reisijate alasid ja reisijateekond on disainitud veelgi sujuvamaks. Ühtekokku on MyStaril 14 reisijate ala. Spetsiaalsed reisijate alad ja lahendused on loodud, et arvestada erinevate reisijate segmentide vajadustega, olgu selleks siis perega reisijad, ostlejad või äri- ja lõbureisijad.