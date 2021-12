Konteinerilaevaummik jõudis üleujutuse all kannatavasse Vancouverisse

Kanada provintsi tabanud üleujutused on ära uhtunud teid ning eraldanud piirkondi üksteisest. Esmatarbekaupade ja kütuse nappus on põhjustanud kaubanduse ja transpordi seiskumise Vancouveris ning sadamast ei suudeta edasi viia ka sinna meritsi saabunud konteinereid. Kolmapäevase seisuga oli Vancouveri reidil lossimise ootel ankrul 56 laeva, sealhulgas 20 viljalastiga, 13 söelastiga ning kaheksa konteinerilaeva, teatas Vancouveri Fraseri sadama juhtkond. 81% sadama ankrukohtadest on juba hõivatud ning uusi laevu saabub piirkonda pidevalt, kuna tarbijad ootava jõulukaupu. Laevade kogunemist saab jälgida ka AIS-info portaalist marinetraffic. Kogunevate konteinerite ladustamiseks moodustati erakorraline ajutine 40 aakri suurune laoplats.