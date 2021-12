Merevesi on nullini jahtunud, aga jäämurdjatel veel tööd ei ole

Eesti siseveekogud on jääga kaetud, laevaliiklus seisab Emajõel ja Peipsil. Laaksaare sadamakapten Jaanus Jürivete ütles, et laevaliiklus Peipsil seisab juba eelmisest kolmapäevast ning Piirissaarega peab ühendust hõljuk. «Üsna kiirelt tuli jää peale, Piirissaarele ei jõutud isegi kütust viia, tankla on tühi,» kommenteeris Jürivete.

Jäätuma on hakanud ka madalamad merelahed, kuid meresadamaid jää veel ei sega. Eesti Sadamate Liidu tegevjuht Viktor Palmet ütles, et kuigi merevee temperatuur on juba nullini langenud, on sadamate jäätumisest vara rääkida. «Esmane ehk algjää ei ole laevadele tõsine probleem, aga Eesti meresadamates ei ole jää veel tekkima hakanudki. Ainult Pärnu sadamas on jõgi jäätunud,» rääkis Palmet, kes on ise ka Pärnu sadama sadamakapten. Tema sõnul ei ole jõel tekkinud jää veel jäämurdja väljasaatmise põhjuseks, kuna oma akvatooriumi peab iga sadam ise lahti hoidma.