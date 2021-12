Riigikogu võttis vastu veeteetasu vähendava seadusemuudatuse

Eelnõuga vähendatakse 2022. aasta jaanuari kuni detsembri eest tasumisele kuuluvat veeteetasu 50 protsendi võrra. Tegemist on jätkumeetmega koroonakriisi leevendamiseks 2020. aastal tehtud veeteetasu soodustusele.

«Reisilaevanduses konkureerivad Läänemere riigid omavahel ning laevandusettevõtted peavad kaaluma, millises riigis on majanduslikult kõige otstarbekam enda tegevust korraldada,» ütles riigikogu majanduskomisjoni liige Mihhail Stalnuhhin ning toonitas, et Eesti kui mereriigi majanduse jaoks on merekaubandus ja sadamate käekäik olulise tähtsusega.