Saarlased valmistuvad avamereäris võitluseks lätlastega

Saaremaa Arenduskeskuse juhatuse liige Rainer Paenurk rõhutas, et Saaremaa arengukonverentsil sõnastatud seisukohtades ei valinud saarlased tuuleparkide arendajate seast oma lemmikut ega eelista üht tuuleparki teisele. Tema sõnul on peamine, et Eesti riik avameretööstuse äri teistele ära ei annaks.

Kas Eesti riik eelistab Lätit?