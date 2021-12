Vanasadama automaatsildumisseadmed kinnitavad laeva kaimadruste abita

«Kogu süsteem on kaugjuhitav ning vaid laevakapteni poolt opereeritav,» lisas ta. Aja kokkuhoid toob ühtlasi tema sõnul kaasakeskkonnasäästu. «Kuna laev kulutab kai juures manööverdamisele vähem aega, siis isegi viis minutit kokku hoitud sõiduaeg vähendab laeva kütusekulu ning heitmekoguseid. Pika perioodi jooksul on sellel märkimisväärne keskkonnamõju,» lisas Nõgu.

Uued vaakumseadmed paigaldati Tallinna–Helsingi liini teenindavatele kaidele. Kaile 5 ja 12 paigaldati ettevõtte Cavoteci seadmed, kaile 13 Trelleborgi seadmed. Oma tehnilistelt parameetritelt on seadmed sarnased. Vaakumseadme tööpõhimõte on sarnane iminappadele, ainult et need ning vaakumit tekitavad pumbad on piisavalt suured, et hoida kinni raskeid laevu.