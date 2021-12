Kalandustüli tähtaeg on täna, Pariisi - Londoni kokkulepet aga ei paista

Olukord La Manche'i väinas on pinev ning novembris tõkestasid Prantsuse kalurid protestiks laevaliikluse.

Suurbritannia eitab Prantsuse kalalaevade diskrimineerimist ja väidab, et paljud püügiloa taotlejad ei ole suutnud vajalikke dokumente esitada.

Prantsuse Euroopa asjade minister Clément Beaune pakkus välja, et britid võiksid anda hea tahte märgiks veel mõnikümmend litsentsi. See võimaldaks kõnelusi jätkata.

«Kui nad endale kindlaks jäävad palume me Euroopa Komisjonil alustada õigusliku kaebusega,» ütles ta reede hommikul raadiojaamale Franceinfo.

Briti valitsus ütles neljapäeval, et nemad ei tunnista reedest tähtaega, mille Euroopa Liit novembris esitas.

«Me ei ole kunagi tähtaega määranud. Ma tunnistan, et nad ise on ühe esitanud, kuid me ei tööta vastavalt sellele,» ütles peaminister Boris Johnson.