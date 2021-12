MKM kaalub tulevikus Hiiumaa liinile lisalaeva toomist

Aas tõdeb, et tulenevalt asjaolust, et transpordiametile eraldatakse 2022. aastaks veetranspordi korraldamiseks 23,6 miljonit eurot, ei võimalda eraldatavad eelarvevahendid ametil tellida Heltermaa-Rohuküla liinile kolmandat laeva. Lisalaeva eeldatav maksumus 2020. aasta andmetel on 1,8 miljonit eurot aastas.

«Nõustume, et nõudlusele vastav parvlaevaühendus on Hiiumaa jaoks vajalik ja, et Heltermaa-Rohuküla liinil on reisijate ja üleveetavate sõidukite arv kasvutrendis. Võtame arvesse jätkuvat kasvutrendi ja kaalume Teie palvet tuua vastavalt nõudlusele tulevikus liinile lisalaev,» kirjutas minister Aas vastuses Tasujale.