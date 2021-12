Valitsus annab Ruhnu laeva ka järgmisele vedajale tasuta kasutamiseks

Suurt uudist valitsuse teates ei ole, sest riigi laevad on transpordiameti tellimusel teenindatavate parvlaevaliinide operaatoritele ka varem tasuta kasutamiseks andnud. Tasuta laevaga kaasneb vedajal hulk kohustusi, sealhulgas nõue, et laev tuleb kindlustada, seda tuleb regulaarselt dokkida, hooldada ning tagada laeva nõuetekohane mehitamine ja valve. Küll tuleb riigile tasu maksta, kui laeva haldav operaatorfirma soovib lisaks liinisõitudele teha ka kommertsreise, ükskõik kas need toimuvad samal liinil, mida laev pidevalt teenindab või tehakse muid tellimussõite.