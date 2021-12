Viimsi vald annab Kelnase ja Leppneeme sadamad riigile

Viimsi vallas asuv Leppneeme sadam ning samuti Viimsi valla koosseisu kuuluval Prangli saarel paiknev Kelnase sadam teenindavad Prangli laevaühendust, kuid mõlemat sadamat kasutavad aktiivselt ka kohalikud paadiomanikud, saare elanikud ja merega seotud teenuseid osutavad ettevõtted. Sadamad on aga kehvas olukorras, akvatooriumid vajavad süvendamist ning sadamarajatised korrastamist. Kuigi Viimsi on üks Eesti jõukamaid omavalitsusi, ei ole vallavalitsus leidnud raha sadamate rekonstrueerimiseks ning võimalusest need riigile kuuluvale AS-le Saarte Liinid üle anda on räägitud juba paar aastat.