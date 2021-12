Royal Caribbean Group kinnitas eile, et 48 inimest ristluslaeva Symphony of the Seas pardal on andnud positiivse koroonaproovi. Uudis on andnud hoogu hirmule, et koroonaviiruse uus omikron-tüvi võib anda vaevaliselt taas käivituma hakanud ristluslaevaärile uue hoobi.