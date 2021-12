Loode-Atlandil järgmisel aastal krevetti püüda ei saa

«Agrifishil tõdeti, et ülejäänud kalavarude olukord laias laastus muutunud ei ole. Samas on Loode-Atlandi krevetivarud ohus, nende taastumiseks on aastane püügikeeld vajalik,» rääkis ministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Herki Tuus.

Kirde-Atlandil on Eestile oluline krevetivaru Barentsi meres, mida kvoodiga ei piirata. «Küll aga püüame me koos krevetiga ka põhjalähedasi kalaliike nagu tursk ja süvalest, kasutades selleks kombineeritud püügiviisi,» ütles Tuus.

Tursa ja süvalesta püük on piiratud nõukogus kokkulepitud kvootidega. Tuus selgitas, et süvalestale on seatud kaaspüügikvoot nagu ka varasematel aastatel, kuid kvoot vähenes pisut tulenevalt populatsiooni vähenemisest - 2022. aastal 1766 tonni, 2021. aastal 1800 tonni Tuusa hinnangul on see on piisav kaaspüügi toimimiseks.