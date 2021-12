Gaasihinna tõus tõi tankerid Mehhiko lahe gaasiga Indiast tagasi Euroopasse

USA Mehhiko lahe piirkonnast Aasia klientide poole teele asunud veeldatud maagaasi (LNG) tankerid pöördusid vaid napilt enne sihtkohta jõudmist tagasi Euroopasse, kuna sealsed tarbijad olid nõus gaasi eest oluliselt rohkem maksma, kirjutab Financial Times (FT).

Üldiselt maksavad Hiina, Jaapani ja Lõuna-Korea elektrijaamad LNG eest rohkem kui Euroopa tarbijad, mistõttu USA suurimast energeetikapiirkonnast Mehhiko lahe ääres teele asunud tankerid ületavad Atlandi ookeani, läbivad Vahemere ja Suessi kanali ning viivad oma lasti üle India ookeani Aasia klientidele. Hüppeliselt kasvanud nõudlus on aga LNG hinna Euroopas nii üles viinud, et mitmed tankerid otsustanud vööri lääne poole tagasi keerata nign poole läbitud vahemaast uuesti sõita. Eile tõusis gaasihind Euroopas 23 protsenti ning jõudis 183 euroni megavatt-tunni eest. Vahe Euroopa ja Aasia hindade vahel on hetkel ajaloo suurim.