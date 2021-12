Tallink paneb Tallinna-Helsingi kruiisilaeva Silja Europa seisma 1. jaanuaril

Tallink oli juba varasemalt teavitanud Silja Europa opereerimise ajutisest peatamisest 10. jaanuarist 2022 kuni märtsi alguseni, kuna see on ka varasematel aastatel madalhooaeg ning reisijate arv üldiselt väiksem, kuid koroona-aastatel on need veelgi ulatuslikumalt vähenenud. Omikrontüve kiire leviku tõttu ja sellest tulenevalt Soome valitsuse poolt kehtestatud uute reisipiirangute olukorras otsustas ettevõte tuua laeva opereerimise ajutise peatamise üheksa päeva varasemaks.

«Kindlasti ei ole see viis, kuidas me oma äri tahaksime teha ja meil on väga kahju, et peame taas valmistama pettumust neile reisijatele, kes aasta alguseks meiega reisi olid broneerinud või kelle reis on juba mitmeid kordi tühistatud ja edasi lükatud ning kes nüüd lõpuks lootsid reisile pääseda. Samas oleme me keerulises olukorras ja peame pidevalt hindama iga tänase otsuse laiemat pilti ja tänasest kaugemale ulatuvaid mõjusid. Tegutseme omalt poolt selle nimel, et iga meie otsustest mõjutatud klient leiaks meiega koos lahenduse, millega nad rahul on,» lisas Nõgene.