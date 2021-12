Uus koroonalaine räsib vaevu taaskäivitatud kruiisilaevandusäri

Ka on sagenenud nakatumisjuhtumid laevade pardal ning vähemalt kolm suurt ristluslaeva on olnud seetõttu sunnitud algsadamasse naasma või loobuma mitmete planeeritud sihtkohtade külastamisest, teatas Reuters. Tühistatud reisidest Fort Lauderdales ja Miamis teatasid ristlusfirmad Royal Caribbean Cruises ja Carnival Corp ning Holland America laev pidi naasma San Diegosse, kui Mehhiko võimud keeldusid nakatunud reisijatega laeva Puerto Vallarta sadamasse lubamast. Eelmisel neljapäeval saadeti Royal Caribbeani laev Odyssey of The Seas tagasi Curacao ja Aruba sadamatest, kuna pardal tuvastati 55 positiivset koroonaproovi. Laev veetis ülejäänud reisiaja merel ning naasis planeeritud sihtkohtadesse jõudmata algsadamasse.