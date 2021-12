USA amet kasutab ookeani- ja kliimauuringuteks keskkonnasõbralikku purjelaeva

Autonoomsed poid mõõdavad maailmamere temperatuuri, soolasust ja hoovuste liikumist. Poid suudavad iseseisvalt sukelduda kuni kuue kilomeetri sügavusele, uuemad neist on varustatud ka anduritega hapnikusisalduse, pH-taseme, lämmastikuühendite ning mikroosakeste hulga mõõtmiseks maailmamere vees. Poid on programmeeritud töötama 10-päevaste tsüklitena, pärast 9-päevast andmete kogumist veesügavuses tõusevad need pinnale, et satelliitside kaudu andmeid edastada. Andmed on teadusasutustele avalikult kättesaadavad ning neid analüüsides saavad teadlased paremini mudeldada ookeanis ja atmosfääris toimuvaid protsesse, mis mõjutavad planeedi kliimat.