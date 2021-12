Euroopa suurim meremess Boot Düsseldorfis jääb omikroni tõttu ära

Messikorraldaja ei ole ametlikku teadet veel välja saatnud, kuid portaali marineindustrynews andmetel on Messe Düsseldorf tegevjuht Wolfram Diener väljendanud kahetsusust Booti ärajäämise pärast.

Düsseldorfi mere- ja paadimess Boot on Euroopa suurim hobimeresõidu, paadiehituse ja veespordialade mess, kus on esitletud kõik uue aasta suurimad uudised. Düsseldorfi messikeskuses on Boot tavaliselt hõivanud 17 halli ning suure ala messikeskuse sisehoovi vabaõhu-näituseplatsist.