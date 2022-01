Los Angeles kehtestas sadamasse seisma jäänud konteineritele viivistasu

Viivistasude kehtestamisest sadamatesse seisma jäetud konteineritele on Californa osariigi sadamate juhid viimaste kuude jooksul rääkinud korduvalt, seni pole aga tegudeni jõutud. Nüüd on otsus tehtud ning kui Los Angelese sadamanõukogu selle 13. jaanuaril heaks kiidab, jõustub viivistasu 30. jaanuaril.

Viivistasu hakatakse vedajalt nõudma, kui konteiner on seisnud sadamas üle üheksa päeva. Tasu suurus on 100 dollarit päevas iga järgneva päeva eest, kuni metallkast sadamast ära viiakse. Detsembri lõpu seisuga oli Los Angelese sadamasse kuhjunud 71 369 tühja konteinerit, mis on ligikaudu võrdne kolme maailma suurima konteinerilaeva kandevõimega.

«Oleme viimase kahe kuuga saavutanud oma sadamates märgatavat edu impordikonteinerite seisuaja vähendamisel, kuid meie terminalides istub hetkel liiga palju tühje konteinereid,» rääkis Los Angelese sadama tegevjuht Gene Seroca ning lisas, et viivistasu eesmärk ei ole sadamale lisatulu tekitada, vaid vabastada väärtuslikku pinda, mida sadam vajab laevade ja kaubaveo sujuvaks teenindamiseks. Sel viisil laekuv raha on sadamal kavas investeerida kaubakäitluse efektiivsuse tõstmisse. Sarnase maksu kehtestamist on arutanud ka Long Beachi sadam, kuid pole seda veel ametlikuks teinud.