Ikaldus meremesside majandusharus jätkub, tühistati ka Helsingi meremess

Täna tehti teatavaks otsus, et ära jääb ka Põhjamaade suurim ehk Helsingi meremess Vene-Bat. Messi peakorraldaja, Soome paadiettevõtete liidu tegevjuht Jarkko Pajusalo ütles, et otsus tehti koos messikeskuse ja eksponentidega kiiresti muutuvate koroonanäitajate ja ebaselgete prognooside tõttu.

«Aastavahetusel oli näha, et nakatumiste arv läheb üles ja piirangud karmistuvad, Omikron-tüvi on levinud kiiremini kui eksperdid ette nägid. Ega see meile rõõmu ei tee, raske südamega tegime selle otsuse. Aga kuna hetkel ei ole osalejad jõudnud messil osalemisele veel väga suuri kulusid teha, siis võimalike kahjude vähendamiseks on mõistlik praegu see otsus teha. Ei ole ju võimalik olla kindel, et veebruaris piiranguid ei ole,» rääkis Pajusalo.