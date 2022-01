Konteinerikriis on jõudnud USA idarannikule

Konteinerilaevade järjekorrad on jõudnud New Yorgi ja New Jersey sadamatesse USA idarannikul, seni on kõige hullemad laevade ja konteinerite ummikud kogunenud läänerannikul asuvatesse Los Angelese ja Long Beach’i sadamatesse, teatas Bloomberg.

New Yorgi sadamaameti direktor Sam Ruda ütles sel nädalal antud intervjuus, et on täheldanud sadamatöötajate haigestumise kasvu. Konteinervedajate keskmine ooteaeg ankrukohas kasvas 2021. aasta viimasel nädalal 4,75 päevani, võrreldes kogu eelmise aasta keskmise 1,6 päevaga.

USA rahvusvaheliste kaugvedude assotsiatsiooni pressiesindaja Jim McNamara ütles e-kirjas, et nende organisatsiooni arv, kes Covidi tõttu ei saa töötada, on umbes 350 inimest päevas. Sellegipoolest nimetas ta seda mõju väikseks, kuna mõned sadamatööliste meeskonnad naasevad karantiinist või paranevad haigusest ja teised on võimalik üle võtta laevadest tühjaks jäänud ristluslaevade terminalidest.

New Yorgi piirkonna sadamaterminalid, mis on idaranniku kõige aktiivsemad, on seni suures osas suutnud vältida läänerannikul Califormina osariigis asuvate Los Angelese ja Long Beachi sadamate saatust, kus konteinerite lossimine laevadelt viibib endiselt rohkem kui kolm nädalat.

Ruda tunnustas rannaäärset tööjõudu ja teisi sidusrühmi, kes pingutavad ööpäevaringselt, et ooteaeg New Yorki ankrualal ei pikeneks. Mõned tegurid toimivad aga sadamajuhi soovidele vastu: omikrontüve levik piirkonnas, töötajate aastalõpupuhkused ja ühekordset kaikohta vajavate tšarterlaevade arvu kasv. Lisades need probleemid 2021. aastast kogunenud raskustele, on järjekordade tekkimine vältimatu, kuigi sadam on täisvõimsusel töötanud pea kaks aastat - 2021. aasta novembris käideldi ligi 27 protsenti rohkem kaupu kui 2019. aasta novembris.

«Meil on olnud sisuliselt viis aastat kaubaveo kasvu,» ütles Ruda. Kasvanud on ka konteinerite arv iga laevakülastuse kohta. Eelmise aasta jaanuarist oktoobrini võtsid New Yorgi ja New Jersey terminalid vastu 298 laeva, mis suutsid vedada 10 000–15 000 20-jalast konteinerit, võrreldes 55 laevaga neli aastat varem. Laevakülastuste arvu suurendas ka 1,7 miljardit dollari maksma läinud projekt Bayonne'i silla kõrgemale tõstmiseks, et suuremad laevad selle alt läbi mahuks.

Samal ajal ei ole ka USA lääneranniku sadamate kaubavoogudes hoolimata Bideni administratsiooni sekkumisest kuigi palju nähtavaid paranemise märke. Los Angelesse saabuvate laevade keskmine kaikoha ooteaeg saavutas sel nädalal rekordilise 23,4 päeva, võrreldes 1. detsembri 20,9 päevaga. Kuigi Los Angelesi sadamad on teinud korduvalt otsuse kehtestada sadamasse seisma jäetud konteineritele viivistasu 100 dollarit päevas, lükati tasu rakendamine eile taas nädalaks edasi.